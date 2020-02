WEIDEN (dpa-AFX) - 'Der neue Tag' zu Hanau



Wer immer noch leugnet, dass die größte Gefahr für die Gesellschaft von Rechtsextremisten kommt, spielt diesen Feinden des Staates in die Karten. Die Gefahr für die Demokratie sitzt überall in den Parlamenten. Das Gift des Rassismus ist tief in die Gesellschaft gespritzt. Eine AfD, in der der Faschist Björn Höcke weiter das Sagen hat, bietet den Rechtsaußen das Forum, auf das sie lange gewartet haben. Sie fühlen sich in ihrem Weltbild bestätigt. Der Terror von Hanau kommt also nicht aus heiterem Himmel. Er kommt aus einem gesellschaftlichen Klima, das Fremde grundsätzlich als Feinde oder zumindest als Gefahr sieht. Diese Ideologie mit allen Mitteln der Demokratie zu bekämpfen, ist die größte Aufgabe unserer Gesellschaft./yyzz/DP/zb