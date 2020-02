HEILBRONN (dpa-AFX) - 'Heilbronner Stimme' zu Hanau



Es gibt keinen Zweifel mehr: Deutschland hat ein Problem mit rechtsextremistischer Gewalt. Deshalb ist jeder, dem etwas an dieser Demokratie liegt, aufgefordert, in seinem Bereich Extremismus und Fremdenfeindlichkeit entschieden zu bekämpfen. Es genügt nicht, von der Politik schärfere Sicherheitsmaßnahmen und eine klare Abgrenzung zur AfD zu fordern. Die Saat des Hasses wird im Alltag gelegt - am Stammtisch, am Arbeitsplatz, im Internet. Hier ist Zivilcourage gefragt, um den braunen Hetzern klarzumachen, dass sie in diesem Land nicht erwünscht sind./yyzz/DP/zb