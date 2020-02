500.000 Tesla sollen hier schon in wenigen Monaten vom Band rollen. Teslas neue Megafabrik in Europa am Standort Grünheide in Brandenburg stand kurzzeitig auf der Kippe, weil Umweltvereine gegen die begonnenen Rodungsarbeiten klagten. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eine Entscheidung getroffen. Tesla darf auf dem Gelände seiner geplanten Fabrik in Grünheide bei Berlin nach einem Gerichtsbeschluss weiter Bäume roden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wies am Donnerstag ...

