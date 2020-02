The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A15831 ERSTE GP BNK 14/20 MTN BD00 BON EUR NCA 06EA XFRA AT0000A1Z3P6 EUGES 17-22 BD00 BON EUR NCA 06EB XFRA AT0000A1Z3Q4 EUGES 17-24 BD00 BON EUR NCA XFRA CH0109674470 AXPO HOLDING 10-20 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DDA0Q12 DZ BANK IS.C181 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T135 DZ BANK IS.A468 BD00 BON EUR NCA XFRA XS1193811004 BNP PARIBAS 15/20 MTN BD00 BON NZD NCA XFRA DE000DDA0RA4 DZ BANK IS.A1108 BD01 BON EUR NCA XFRA US373334KJ96 GEORGIA POWER 17/20 BD01 BON USD NCA Q91C XFRA USU24652AF31 HARLEY DAV.FIN.S. 15/20 BD01 BON USD NCA NTTA XFRA XS0891657172 NIPPON TEL.TEL. 13/20 MTN BD01 BON USD NCA XFRA DE000HLB05D8 LB.HESS.-THR.IS.02B/2014 BD02 BON EUR NCA XFRA US045167DK64 ASIAN DEV. BK 16/20FLRMTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1143478847 SAXO BANK 14/UND. FLR BD02 BON EUR NCA OUTC XFRA XS1194020852 OUTOKUMPU 15/20 CV BD02 BON EUR NCA XFRA XS1772362684 EIB EUR.INV.BK 18/20 MTN BD02 BON CNY NCA 05PB XFRA FR0010859967 BNP PAR.P.S.SCF 10/20 MTN BD03 BON EUR N