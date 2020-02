FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.324 EURXFRA DE000A254PH6 KRED.F.WIED.19/22D6RK XFRA DE000DK2D7T7 DEKAFONDS TF 0.140 EURDBAN XFRA DE000A1TNUT7 DT.BETEILIG.AG NA O.N. 1.500 EURFK8X XFRA DE0009786285 DEKA-EUROPAPOTENTIAL TF 0.070 EURFK8S XFRA DE0009786277 DEKA-EUROPAPOTENTIAL CF 0.080 EURFK8T XFRA DE0009786186 DEKA-EUROPASELECT CF 0.340 EUROG7B XFRA DE0009774794 LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST 2.600 EURFK82 XFRA DE0009771824 DEKA-VARIOINVEST TF 0.020 EURD6R5 XFRA DE0009762864 DEKA-SCHWEIZ 0.230 EURFK8C XFRA DE0008479981 FRANKFURTER-SPARINRENT 0.490 EURFK89 XFRA DE0008479825 DEKA-RENTENNACHRANG 0.410 EURD6R7 XFRA DE0008474669 DEKASPEZIAL CF 1.610 EURFK83 XFRA DE0008474560 DEKARENT-INTERNATIONAL CF 0.360 EURFK87 XFRA DE0008474537 RENDITDEKA CF 0.320 EUROG7U XFRA DE0008474511 ARIDEKA CF 1.420 EUROG7T XFRA DE0008474503 DEKAFONDS CF 0.620 EURD6R8 XFRA DE0005896872 DEKA-EUROLAND BALANCE CF 0.170 EUROG7I XFRA DE0005320097 LINGOHR-EUROPA-SYST.-INV. 2.190 EURFK8L XFRA DE0005152631 DEKA-TECHNOLOGIE TF 0.020 EURD6RG XFRA DE0005152623 DEKA-TECHNOLOGIE CF 0.030 EURUNVA XFRA US9047677045 UNILEVER ADR/1 LS-,031111 0.414 EURTR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.324 EURSPU XFRA US8330341012 SNAP-ON INC. DL 1 1.000 EURRRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.551 EURRAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.116 EURPI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.370 EURUA9 XFRA US70959W1036 PENSKE AUTOMOTIVE DL-0001 0.389 EURNTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 1.223 EURNFA XFRA US6323471002 NATHAN'S FAMOUS DL-,01 0.324 EURMKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.185 EURKYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.069 EURHR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.278 EURCNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 2.195 EURAEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.533 EUR