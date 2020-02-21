FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.02.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
2JT XFRA US30607B1098 FALCON MIN. CL.A DL-,0001 0.125 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.02.2020.
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