Die Allianz hat den operativen Gewinn im vergangenen Jahr auf fast zwölf Milliarden Euro gesteigert und ist damit am oberen Ende der eigenen Erwartungen gelandet. Das Ergebnis habe sich um drei Prozent auf den Rekordwert von 11,9 Milliarden Euro verbessert, teilte Europas größter Versicherer am Freitag in München mit.

