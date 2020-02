Wow, die Aktien von NEL asa (WKN: A0B733) kennen einfach kein Halten! Der langjährige Pennystock wird am 19. Februar in der Spitze mit fast 2 Mrd. Euro bewertet. Offenbar setzt sich in der Anlegerschaft immer mehr die Ansicht durch, dass NEL nicht nur ein dominanter Lieferant von großen Elektrolyseanlagen sein wird, sondern auch, dass die Nachfrage nach solchen Systemen zur Wasserstofferzeugung geradezu explodieren wird. Ähnlich sieht es auch bei ITM Power (WKN: A0B57L) aus. Aber sind diese Hoffnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...