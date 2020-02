Sonoro Metals Corp. gibt ein Update über Projektfinanzierungsverhandlungen mit EPC-UnternehmenDGAP-News: Sonoro Metals Corp. / Schlagwort(e): Vereinbarung/Zwischenbericht Sonoro Metals Corp. gibt ein Update über Projektfinanzierungsverhandlungen mit EPC-Unternehmen21.02.2020 / 08:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.VANCOUVER, Kanada. 20. Februar 2020. Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO | OTCQB: SMOFF | FRA: 23SP), ("Sonoro" oder das "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand der Gespräche in Bezug auf Projektfremdfinanzierungsabkommen und Abkommen für Engineering, Procurement und Construction ("EPC", Detail-Planung und Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- und Montagearbeiten) mit in China ansässigen EPC-Unternehmen.Die für die Woche des 16. Februar geplanten Treffen von vier EPC-Unternehmen mit dem Chairman des Unternehmens, John Darch, dem Director of Finance, Neil Maedel und Sonoros Vertreter in China, Dr. Wei Qian, wurden verschoben. Zwei der vier EPC-Unternehmen, die Treffen mit Sonoro geplant hatten, haben den Betrieb aufgrund des COVID-19-Ausbruchs eingestellt. Vertreter der beiden anderen EPC-Unternehmen führen weiterhin Gespräche mit Sonoro, wenn auch von ihren jeweiligen Wohnsitzen aus, da die Büros geschlossen bleiben.Die Neuplanung dieser Treffen unterliegt der Aufhebung der Reisebeschränkungen innerhalb Chinas durch die chinesischen Behörden. Sonoros Vertreter in China, Dr. Wei, führt weiterhin einen aktiven Dialog mit den Führungskräften und Projektleitern/Managern jedes EPC-Unternehmens, um diese Gespräche voranzutreiben, bis die Treffen neu geplant werden können.Das Hauptaugenmerk dieser Treffen liegt auf der Festlegung der Details von drei noch ausstehenden und zu unterzeichnenden Absichtserklärungen (Memorandum of Understanding), sowie auf der Bestätigung der bevorstehenden Besuche vor Ort in Cerro Caliche. Am 13. Januar 2020 haben Sonoro und ein EPC-Unternehmen ein Memorandum of Understanding hinsichtlich der Projektfremdfinanzierung und EPC-Dienstleistungen für die Entwicklung und den Betrieb des von Sonoro geplanten Pilotprojekts Cerro Caliche abgeschlossen. Sonoro wurde inzwischen darüber informiert, dass das EPC-Unternehmen einen detaillierten Vorschlag zur Bereitstellung von EPC-Diensten zusammen mit der Projektfinanzierung vorbereitet. Einzelheiten werden bekannt gegeben, falls eine endgültige Vereinbarung mit diesem EPC-Unternehmen abgeschlossen wird."Sonoros Management und Mitarbeiter möchten die Stärke, den Mut und die Gelassenheit der Menschen in China besonders hervorheben", sagt John M. Darch, Chairman von Sonoro. "Wir werden weiterhin alle Stakeholder auf den neuesten Stand bringen, sobald weitere Details verfügbar sind."Über Sonoro Metals Corp.Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten vorweisen.Im Auftrag des Board of Directors von SONORO METALS CORP.JOHN DARCH ChairmanFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Sonoro Metals Corp. John Darch Chairman Tel. +1-604-632 1764 info@sonorometals.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.21.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de980761 21.02.2020