Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan und Russland bleiben die Börsen aufgrund von Feiertagen geschlossen.

TAGESTHEMA

TAGESTHEMA I

In Südkorea wurden seit Donnerstag 52 neue Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet. Die offizielle Gesamtzahl der Infektionsfälle in dem Land wuchs damit auf 156. Südkorea ist damit der am stärksten von der Epidemie betroffene Staat außerhalb Chinas. Die Regierung in Peking gab am Freitag weitere 889 Infektionsfälle bekannt. Die dortige offizielle Gesamtzahl der Ansteckungen wuchs damit auf mehr als 75.000. Die offizielle Zahl der neu verzeichneten Infektionen war höher als am Vortag, als 673 weitere Ansteckungsfälle bekanntgegeben worden waren - nach Angaben der Regierung war dies die niedrigste Zahl neuer Fälle seit Ende Januar.

TAGESTHEMA II

Die Allianz hat ihren operativen Gewinn 2019 trotz eines schwächeren vierten Quartals gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Die Aktionäre können sich über eine Dividende von 9,60 Euro freuen - 60 Cent mehr als im Vorjahr. Der Ausblick für das laufende Jahr sieht einen weiteren leichten Anstieg des operativen Gewinns vor. Die Allianz SE erzielte 2019 einen operativen Gewinn von knapp 11,9 Milliarden Euro nach 11,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens 11,62 Milliarden Euro prognostiziert. Im Schlussquartal sank das operative Ergebnis um 0,7 Prozent auf 2,751 Milliarden Euro. Hier hatten die Analysten in einem vom Unternehmen selbst zusammengestellten Konsens etwas weniger prognostiziert. Der Konzern selbst hatte sich für 2019 einen operativen Gewinn von 11,5 bis 12 Milliarden Euro zugetraut. Unter dem Strich verdiente der Konzern im Gesamtjahr 7,9 Milliarden Euro und damit 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie erreichte 18,90 Euro. Für das laufende Jahr stellt die Allianz einen operativen Gewinn von 12,0 Milliarden Euro in Aussicht, wobei Abweichungen von jeweils 500 Millionen Euro nach oben oder unten möglich sind.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:30 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1Q, Gräfelfing

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Daimler AG, Geschäftsbericht 2019, Stuttgart

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H

- Baader Bank AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Dt. Beteiligungs AG 1,50 EUR Infineon 0,27 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,3 zuvor: 51,0 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 zuvor: 51,1 -DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 zuvor: 54,2 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,8 zuvor: 45,3 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,3 zuvor: 52,5 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,5 zuvor: 47,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,9 zuvor: 51,3 11:00 Verbraucherpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj Vorabschätzung: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -1,7% gg Vm/+1,1% gg Vj Vorabschätzung: -1,7% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 zuvor: 53,9 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,4 zuvor: 50,0 -BE 15:00 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: -2,7 Punkte zuvor: -2,0 Punkte -US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 zuvor: 53,4 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,9 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +3,6% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.638,50 -0,54 S&P-500-Future 3.351,25 -0,49 Nikkei-225 23.386,74 -0,39 Schanghai-Composite 3.037,16 0,23 +/- Ticks Bund -Future 175,24 28 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.664,00 -0,91 DAX-Future 13.713,00 -0,44 XDAX 13.718,39 -0,43 MDAX 29.176,90 -0,61 TecDAX 3.264,28 -0,96 EuroStoxx50 3.822,98 -1,09 Stoxx50 3.507,39 -0,90 Dow-Jones 29.219,98 -0,44 S&P-500-Index 3.373,23 -0,38 Nasdaq-Comp. 9.750,97 -0,67 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,96 +30

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Wenig verändert dürften Europas Börsen am Freitag in den Handel starten. Am übergeordneten Nachrichtenfluss hat sich nichts geändert. Das Coronavirus wird zunehmend zum Belastungsfaktor für die Unternehmen, was in expliziten Warnungen in den Unternehmensausblicken deutlich wird. Daneben könnte am Freitag der kleine Verfall an den Börsen eine Rolle spielen - heute verfallen Optionen auf Indizes und Einzelwerte. Im Handel heißt es, dass der DAX bis 13.800 Punkte Luft habe, dann dürfte er verfallsbedingt gebremst werden.

Rückblick: Sehr schwach - Die Börsen haben am Donnerstag Gewinnmitnahmen verzeichnet. Goldman Sachs warnt zudem vor einer möglichen Korrektur an den Börsen wegen des Coronavirus. Die Märkte unterschätzten wohl den negativen Einfluss des Virus auf die Unternehmensgewinne. Eine Zinssenkung der chinesischen Notenbank stützte nicht. Auch gute US-Daten hatten keinen positiven Einfluss. Beim Mischkonzern Bouygues ging es um 4,6 Prozent nach oben, da Umsatz und Gewinn über den Erwartungen lagen. Die Aktien von Stahlwert Vallourec brachen um 8,6 Prozent ein. Hier wurde eine Kapitalerhöhung angekündigt. In Gefolge fielen Thyssenkrupp um 2,3 Prozent und Salzgitter um 1,4 Prozent. Air France-KLM rutschten nach schwachen Zahlen um 3,5 Prozent ab und belasteten die Branche. Swiss Re brachen um 8,1 Prozent ein, obwohl der Rückversicherer gut verdient hat und die Dividende erhöht. Allerdings zogen die Schadensbelastungen kräftig an. Im DAX gaben Munich Re um 2,4 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Die Zahlen von Fresenius SE lagen im erwartet guten Rahmen, die von Fresenius Medical Care (FMC) seien sogar noch einen Tick besser, hieß es. Für FMC ging es um 3,7 Prozent und für Fresenius um 2,3 Prozent nach oben. MTU verloren dagegen 2,9 Prozent, die Zahlen erfüllten die hohen Erwartungen zumeist nicht. Zudem gab es auch hier Unsicherheiten wegen des Virus beim Ausblick. Für Munich Re ging es 2,4 Prozent nach unten - hier belasteten auch schwach aufgenommene Zahlen von Swiss Re. Lufthansa (minus 2,5 Prozent) zeigten sich von den Geschäftszahlen von Air France-KLM belastet. Von der Immobilienseite kamen erneut besser als erwartete Zahlen, diesmal von Instone Real Estate. Erneut schlug sich der Immobilien-Boom nieder. Analysten sehen Instone zudem als Übernahmeziel, für die Aktie ging es um 0,6 Prozent nach oben. Mit Aufschlägen von 6,1 Prozent wurde das Effizienzprogramm von Wacker Chemie begrüßt. Stemmer Imaging brachen nach schwachen vorläufigen Zahlen um 14,7 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Allianz-Aktie zeigte sich im nachbörslichen Handel am Donnerstag etwas fester, nachdem der Versicherer ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro angekündigt hatte. Die Aktie von LPKF geriet stark unter Druck, nachdem das Unternehmen vor einem Verlust im ersten Quartal gewarnt hatte. Die Titel wurden am Abend zeitweise 10 Prozent niedriger getaxt, zuletzt betrug das Minus noch 6 Prozent. Von einer Kooperation mit dem US-Promoter Michael Cohl profitierte dagegen der Kurs von CTS Eventim. Für die Aktie ging es um 2,5 Prozent aufwärts.

USA / WALL STREET

