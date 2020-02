Der Brexit wirbelt einiges durcheinander. Nicht nur die politischen Rahmenbedingungen in der EU, sondern auch die Fondsbranche. Dürfen Fondsgesellschaften aus Großbritannien in Zukunft auch weiterhin Kunden innerhalb der Europäischen Union mit Finanzprodukten versorgen oder wird das Finanzzentrum an der Themse von den Zahlungsflüssen aus dem EU-Festland abgeschnitten? Ein Verlust wäre das allemal. Gute 7 % steuert die Finanzbranche auf der Insel zur Wirtschaftsleistung bei. Doch auch ETF-Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...