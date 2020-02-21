Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 21.02.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 619 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0J3QP ISIN: CA4161901067 Ticker-Symbol: H4O 
Frankfurt
21.02.20
08:02 Uhr
0,082 Euro
-0,013
-13,68 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HARTE GOLD CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HARTE GOLD CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,084
0,099
09:31
0,086
0,096
09:08
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
HARTE GOLD
HARTE GOLD CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HARTE GOLD CORP0,082-13,68 %