TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Wächterrat hat die neuen US-Sanktionen gegen ihn als "eine große Ehre" bezeichnet. "Wir sind sehr glücklich über die Sanktionen und für uns ist das eine große Ehre, denn sie zeigen ja, wie wütend die Amerikaner auf uns sind", sagte der Ratssprecher Abbas-Ali Kadchodaei am Freitag. Washingtons Reaktion zeige die Wirkung der iranischen US-Politik und dass die US-Regierung darüber nicht erfreut sei, sagte er laut Nachrichtenagentur Isna.



Am Freitag waren die Iraner zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Mit Blick darauf hatte die US-Regierung am Donnerstag weitere Sanktionen gegen Teheran verhängt. Fünf Mitglieder des Wächterrats und dessen Wahl-Aufsichtskomitees wurden mit Strafmaßnahmen belegt, wie das US-Finanzministerium und das US-Außenministerium mitteilten.



Vermögenswerte der Betroffenen in den USA werden eingefroren, Geschäfte mit ihnen untersagt. Keiner der Mitglieder des Wächterrats hat jedoch Vermögenswerte im Ausland - geschweige denn in den USA - und Geschäfte mit dem Wächterrat wurden bis jetzt auch nie vollzogen.



Der Wächterrat prüft laut iranischer Verfassung unter anderem die ideologische Eignung der Kandidaten für Präsidenten- und Parlamentswahlen. Bei der diesjährigen Parlamentswahl hat der Rat Tausende reformorientierte und gemäßigte Kandidaten, die Präsident Hassan Ruhani nahe stehen, abgelehnt.



Damit hat der Wächterrat nach Einschätzung von Beobachtern den Weg zu einem Wahlsieg der Opposition geebnet. Ruhanis Gegner, unter ihnen Konservative und Hardliner, hatten in den letzten sieben Jahren alle Wahlen verloren und hoffen nun mit Hilfe des Wächterrats auf ihr politisches Comeback./str/fmb/DP/mis