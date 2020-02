Am Rande des G20-Finanzminister- und Zentralbankertreffens in Saudi-Arabien sagte der japanische Finanzminister Aso, dass die Stabilität der Devisenmärkte wichtig sei. Er fügte hinzu, dass sie auf die Devisenbewegungen gemäß den G20- und G7-Vereinbarungen reagieren werden. In der Zwischenzeit sind einige neue Verkäufe im USD/JPY unter 112 zu beobachten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...