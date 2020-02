Bei Lackwerke Peters kann Dr. Schmitz neben seiner Vorlesungstätigkeit an der Universität die notwendigen Praxiserfahrungen sammeln, die ihm den späteren Einstieg in eine Universitäts-Professur und damit der Übernahme eines Lehrstuhls erleichtern. Der Wissenschaftler hat an der Universität Duisburg Essen in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein zum Thema "Nahinfrarot-härtende Systeme" promoviert. Bei Peters wird er sich nun drei Jahre lang in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...