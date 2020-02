- Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handelstag im Minus: S&P 500 (-0,38%), Dow Jones (-0,44%) und NASDAQ (-0,67%). Die Stimmung in Asien ist ebenfalls schlecht, der Nikkei verlor 0,39% und der KOSPI sogar 1,6% an Wert. Der S&P/ASX 200 gab um 0,33% nach. - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in China stieg auf über 75 Tsd. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg auf 2.247, während die Zahl der geheilten Patienten bei 18.580 liegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...