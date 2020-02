FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter ungebremst aufwärts geht es bei Dollar und Gold - und damit auch den deutschen Renten-Futures. Die Märkte zeigen sich damit global im Krisenmodus, die Flucht in vermeintlich sichere Häfen hält an. Vor allem die langlaufenden Renten ziehen kräftig an. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 20 Ticks auf 175,16 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,28 Prozent und das Tagestief bei 174,94 Prozent. Umgesetzt wurden bisher fast 40.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 96 Ticks auf 212,28 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 134,79 Prozent.

February 21, 2020

