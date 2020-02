Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Verlusten in den Handel starten. Ein Banken-Indikator auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine gute halbe Stunde vor Handelseröffnung einen Abschlag von 0,35 Prozent. Auch das europäische Börsenumfeld wird mit Abgaben erwartet. Wegen des Coronavirus hielten sich Anleger bereits am Vortag bedeckt. Zu Wochenschluss dürfte das Thema weiterhin bestimmend ...

