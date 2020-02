NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 125 auf 120 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Nach der Präsentation des Jahreszahlen habe er seine Prognosen für den Schweizer Rückversicherer nach unten geschraubt, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe zwar mit weiterhin vorsichtigen Kommentaren zum US-Geschäft gerechnet, das Ausmaß der Schadensbelastung aber sei vor allem in der Sparte Corporate Solutions eine klare Enttäuschung./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 23:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2020 / 00:15 / GMT



ISIN: CH0126881561

