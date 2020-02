In Japan gelten bald strengere Regeln für Beteiligungen ausländischer Investoren an bestimmten heimischen Unternehmen.Tokio - In Japan gelten bald strengere Regeln für Beteiligungen ausländischer Investoren an bestimmten heimischen Unternehmen. So soll es künftig schon dann genauere Kontrollen geben, wenn Ausländer mindestens ein Prozent an einem japanischen Konzern übernehmen, teilte das Finanzministerium am Freitag mit. Bisher liegt die Schwelle bei zehn Prozent. Finanzminister Taro Aso sagte...

Den vollständigen Artikel lesen ...