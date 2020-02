Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der deutschen und der US-Staatsanleihen sind unverändert unter Abwärtsdruck, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Dieser habe sich zuletzt vor dem Hintergrund der möglicherweise rechtsterroristischen Tötungsdelikte in Hanau noch erhöht. Darüber hinaus spiele Covid-19 weiterhin an den Rentenmärkten die entscheidende Rolle. Die Bund-Renditen lägen derzeit bei -42 BP, marginal unter dem Wert von vor einer Woche. Die korrespondierenden US-Treasuries würden bei 1,55, im Vorwochenvergleich 7 BP niedriger rentieren. Die Aktienmärkte würden hingegen unbeeindruckt bleiben, wobei die Investmentbank Goldman Sachs nunmehr davor gewarnt habe, dass viele Analysten die negativen Auswirkungen von Covid-19 auf die Gewinnentwicklung im Unternehmenssektor möglicherweise unterschätzt hätten. ...

