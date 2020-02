FX/Zinsen: Die kurzfristige Analyse besagt, dass "Risk-Off" sich wieder stärker breitgemacht hat, die mittel- bis langfristige Prognose lässt den Schluss zu, dass niedrige Volatilitäten auch an den Devisenmärkten "gekommen sind, um zu bleiben". Das ständige Wechseln der verschiedenen Risiko-Approaches und die Überlagerung des einen oder anderen grundsätzlichen Trends, ließen diese Woche die Devisenmärkte so unübersichtlich wie schon lange nicht mehr erscheinen. Klar ist, der Oscar für die stabilste (und vertrauenswürdigste) Währung geht an den Greenback - bei diesem Präsidenten eigentlich ein Wunder. Ebenfalls nominiert als sichere Häfen waren der Schweizer Franken, der Favorit Gold (All-Time-Highs bei Notierung ...

