EUR/USD steigt zum Tageshoch von 1,0820 - Flash Produktion PMIs Deutschlands und der Eurozone sind besser als erwartet - USD Verkaufsdruck unterstützt die positive Bewegung - Die Gemeinschaftswährung erfreut sich an der besseren Stimmung und so konnte der EUR/USD am Ende der Woche zum Tageshoch von 1,0820 steigen. EUR/USD profitiert von besser ...

