Die Märkte zwischen Corona und the fear of missing out - der Angst etwas zu verpassen. Vor allem an den Rohstoff- und Aktienmärkten gehen Investoren und Anleger unterschiedlich damit um - die Märkte driften auseinander - Chancen an den Rohstoffmärkten? Ja, unbedingt, sagen Markus Hechler und Carsten Stork vom Algoreport. Sie zeigen am Beispiel von Silber, wie man Gewinn bringend Rohstoffe tradet. Mit System!