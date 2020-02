Berlin (ots) - Der innenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Mathias Middelberg (CDU), sieht die Sicherheitsbehörden auch nach dem Anschlag in Hanau gut aufgestellt.Beim BKA und beim Bundesamt für Verfassungsschutz habe man das Personal in der Vergangenheit bereits aufgestockt, sagte Middelberg am Freitag im Inforadio vom rbb: "Wir haben auch gerade die Blickrichtung nach Rechts deutlich verschärft. Und wir machen jetzt viel mehr Aufklärung und Früherkennung im Internet", so Middelberg. Allerdings müsse man bei Einzelpersonen viel früher hinsehen, nämlich wenn ihre Radikalisierung im Internet festgestellt werde.Middelberg sagte, eine weitere wichtige Ebene sei der Umgang miteinander in der Gesellschaft. "Es geht darum, dass wir uns als Menschen auch menschlich behandeln. Wie wir miteinander sprechen und miteinander umgehen." Eine herabwürdigende Sprache, wie sie von einigen Politikern benutzt werde, schaffe den Boden für radikale Taten.Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/mgFQWDPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4526312