Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der nächsten Woche stehen Auktionen in Italien, Großbritannien und Deutschland auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Italienische Staatsanleihen hätten seit Ausbruch von COVID-19 Renditerückgänge verzeichnet. So sei die 10J-Rendite in den letzten vier Wochen um 30 Basispunkte auf aktuell 0,93% gefallen. Die Abwärtsbewegung vom November 2018 setze sich damit fort. Die zehnjährigen Pendants in Spanien und Frankreich würden momentan auf einem Niveau von 0,26% bzw. 0,22% rentieren. Auch hier seien die November-Abwärtstrends intakt. ...

