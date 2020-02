Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wachstumsprognosen für Russland liegen im Bereich von 1,7% für 2020, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation notiere bereits seit Monaten unter dem Zielwert der Notenbank von 4,0%. Die russische Notenbank habe in mehreren Schritten den Leitzins auf heute 6,0% gesenkt. Für 2020 würden noch weitere Zinsschritte in Höhe von 75 Basispunkten erwartet. Die Währung sei in den letzten Wochen sehr stabil mit Werten in EUR/RUB (Russischer Rubel) von 68,00 bis 70,00. Das Risiko für Russland sei die Auswirkung des Coronavirus. Sollte die Rohstoffnachfrage in China nicht anspringen, werde auch Russland weniger Öl verkaufen können. Der russische Staatshaushalt kalkuliere mit einem Ölpreis von 50 USD/Barrel. Mit dem gegenwertigen Ölpreis habe Russland keine Probleme. Sollte aber die Nachfrage und auch der Ölpreis nachgeben, werde EUR/RUB wieder auf Werte von 74,00 (Chartpunkt) steigen. (21.02.2020/alc/a/a) ...

