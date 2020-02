FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.02.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 360 (365) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 310 (285) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS UNITED UTILITIES TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1128 (865) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 710 (620) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 230 (208) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 300 (440) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1750 (1900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 775 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1926 (1711) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 415 (570) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2039 (2100) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES AVEVA TARGET TO 4750 (4525) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BAE SYSTEMS TARGET TO 685 (660) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SPECTRIS TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'UNDERWEIGHT'



