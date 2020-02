Am Leipziger Produktionsstandort nimmt Porsche den momentan leistungsstärksten Schnelladepark Europas in Betrieb. In der Pilotphase können Kunden aller Fahrzeugmarken den Service kostenlos nutzen. Mit "Porsche Turbo Charging" bringt der Sportwagenhersteller einen neuen Ladepark an seinem Produktionsstandort in Leipzig ans Netz. Die Schnellladesäulen wurden von Porsche Engineering entwickelt und können je nach Fahrzeugmodell in nur fünf Minuten bis zu 100 Kilometer Reichweite aufladen. Nutzbar sind ...

