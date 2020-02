Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Staatspräsident Erdogan setzt die Türkische Zentralbank seit Mitte letzten Jahres unter Druck die Zinsen zu senken, so die Börse Stuttgart.Seitdem habe die Türkische Zentralbank ihre Leitzinsen von 24% auf 10,75% gesenkt. Damit wolle er auch die hohe Inflation bekämpfen. In der Regel seien beide Ziele schwer zu erreichen, da bei einer Leitzinssenkung die Konjunktur angekurbelt werde und somit die Preise weiter steigen würden. Die Inflation sei inzwischen zwar auf knapp 12,15% gefallen, liege aber noch über dem aktuellen Leitzins. Entgegen der türkischen Regierung würden die Marktteilnehmer wieder von einer steigenden Inflation in Richtung 14% ausgehen, während die Regierung eine Inflationsrate von 8,5% erwarte. Die Kombination aus niedrigeren Zinsen und einem negativen Realzins solle die türkische Wirtschaft und insbesondere den Konsum ankurbeln. Damit einher gehe aber auch ein Verfall der Türkischen Lira. ...

