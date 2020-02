Wien (www.fondscheck.de) - Mit einem nachhaltig veranlagten Volumen von bisher 6,6 Milliarden Euro in insgesamt 15 nachhaltigen Publikumsfonds und mehreren Spezialfonds ist die Erste Asset Management Marktführer in Österreich in diesem Bereich, berichten die Experten von "e-fundresearch.com".Jetzt gehe die Gesellschaft den nächsten Schritt und integriere nachhaltige Kriterien in einen erheblichen Teil ihrer Investmententscheidungen. Insgesamt steige damit das Fondsvolumen, das unter expliziter Berücksichtigung von ESG-Kriterien gemanagt werde, auf 13,4 Milliarden Euro (per 31.1.2020). ...

