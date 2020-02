Beim Bitcoin-Kurs gibt es aktuell wieder große Schwankungen. Die Volatilität der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung der Welt ist laut dem US-Nachrichtensender Bloomberg so hoch wie seit November 2019 nicht mehr. Der Bitcoin schwankt derzeit heftig um die Marke von 10.000 US-Dollar, wobei Preisschwankungen von zehn Prozent in der vergangenen Woche an der Tagesordnung waren. Am vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...