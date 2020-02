In unserem Beitrag zu Rhodium am 07.01.2020 hatten wir die Preisentwicklung von Rhodium jener von Palladium gegenüber gestellt und Rhodium als den Turbo auf den Palladiumpreis bezeichnet.Ein Vergleich der relativen Wertentwicklung seither anhand des Xtrackers Physical Rhodium ETC, der den Rhodiumpreis abbildet, zeigt, dass dieser Trend weiter anhält.Damit sind beide Metalle ein eindrückliches Beispiel für das Potenzial extremer Preisbewegungen, wenn das zugrunde liegende Basiswert physisch knapp ist, aber gleichzeitig der Zeitgeist seinen Verbrauch exorbitant antreibt.

Den vollständigen Artikel lesen ...