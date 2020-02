ERFURT (dpa-AFX) - Die Thüringer Linke und die Grünen bestehen auf Zusagen der CDU, im Parlament bei Abstimmungen nicht mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Man wolle mit der CDU vereinbaren, "dass sie nicht gemeinsam mit der AfD gegen Rot-Rot-Grün stimmt", sagte die Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow vor einem Treffen von Linke, SPD und Grünen mit der CDU am Freitag in Erfurt. Auch die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Astrid Rothe-Beinlich, sprach sich für eine solche Vereinbarung aus: "Ein AfD-Moratorium muss es in jedem Fall geben - egal für wie lange."



Ihrer Meinung nach ist weiterhin der strittigste Punkt in den Gesprächen ein möglicher Zeitpunkt für eine Neuwahl des Parlaments. Thüringens früherer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte, er gehe mit Freude in die Gespräche, "weil Demokraten miteinander gute Lösungen finden"./htz/DP/mis