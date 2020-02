Der Euro hat am Freitag gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Zwischenzeitliche Gewinne konnten allerdings nur teilweise gehalten werden. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0805 Dollar. Am Donnerstag fiel der Euro mit 1,0778 Dollar noch auf ein neues Dreijahrestief. Derweil ist der Franken zum Euro wie auch zum US-Dollar heute Freitag leicht gestiegen.

