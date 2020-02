ERFURT (dpa-AFX) - Vor dem möglicherweise entscheidenden vierten Treffen von Linke, SPD und Grünen mit der CDU in Thüringen haben sich die Spitzenpolitiker der vier Parteien jeweils für Vorberatungen zurückgezogen. Die Partner der früheren rot-rot-grünen Regierung stimmten sich vor den Verhandlungen mit der CDU noch untereinander ab, wie eine Sprecherin der Linke-Fraktion am Freitag in Erfurt sagte. In den Gesprächen mit den Christdemokraten soll es um Möglichkeiten einer Überwindung der Regierungskrise in Thüringen gehen. Sie sollten Freitagmittag starten.



Hauptstreitpunkt ist dabei ein möglicher Termin für eine Neuwahl. Auslöser für die politische Krise in dem 2,1-Millionen-Einwohner-Bundesland war die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich am 5. Februar zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten mit Stimmen von AfD, CDU und FDP.



Der Tabubruch hatte bundesweit Empörung hervorgerufen. Kemmerich trat drei Tage nach seiner Wahl zurück und ist seitdem geschäftsführend im Amt, hat aber keine weiteren Kabinettsmitglieder./htz/DP/men