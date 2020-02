Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Märkte verweilen im weiter schnell rollenden Aufwärtszug. Auch wenn es seit Monaten schwerfallen dürfte: Trendfolger bleiben am Ball, solange er so schnell rollt. Die heute vorgestellte Strategie ist einerseits sprichwörtlich nur etwas für "Wahnsinnige", beruht aber andererseits genau auf einer der lukrativsten Eigenschaften der Börsen überhaupt: Extrem starke - und vor allem immer wiederkehrende - Trends. Bei den Gesamtmärkten fällt der Blick auf den Nasdaq100, der sich nun an einer ganz interessanten Stelle befindet. Das TV-Depot macht einen weiteren Schritt nach vorne. Das TSI-System kauft die Sartorius-Aktie hinzu. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung beginnt mit einem Rundblick auf die Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Finanzmärkten. Die im Beitrag gezeigten Strategien wollen zeigen, wie systematische Geldanlage konkret aussehen kann und wie sich entsprechende Strategien aktuell am Markt verhalten. Gezeigt werden jeweils Grundlagen, die in Börsenbriefen Vertiefung finden. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. Der Autor Dr. Dennis Riedl ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.