FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLUELINX HLDGS DL-,01 FZG1 US09624H2085
AB/FROM ONWARDS 21.02.2020 14:25 CET
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BLUELINX HLDGS DL-,01 FZG1 US09624H2085
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