Paris (www.anleihencheck.de) - Die türkische Notenbank hat es schon wieder getan, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekely".Wie von Analysten erwartet, habe die türkische Zentralbank am Dienstag erneut den Leitzins gesenkt. Damit hätten die Währungshüter bereits zum sechsten Mal innerhalb von sieben Monaten den Schlüsselzins reduziert, dieses Mal um 50 Basispunkte auf nun 10,75 Prozent. Um die Wirtschaft anzukurbeln, fordere der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, der im Sommer 2019 Zentralbankchef Murat Cetinkaya abberufen und durch dessen Vize Murat Uysal ersetzt haabe, schon seit Langem niedrigere Zinsen. ...

