Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Während die Wechselrichter-Spezialisten Enphase Energy und SolarEdge die Anleger mit erstklassigen Zahlen überrascht hätten, sorge First Solar für eine herbe Enttäuschung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...