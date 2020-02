Nachdem der Euro-Bund-Future letzte Woche mit 174,48 Prozentpunkten aus dem Handel ging, notiert er in der laufenden Handelswoche in einer sehr engen Handelsspanne. Sein bisheriges Wochentief lag am Montagvormittag bei 174,08 Prozentpunkten. Danach stieg der Euro-Bund-Future bis Dienstagvormittag auf sein bisheriges Wochenhoch von 174,92 Prozentpunkten. Im weiteren Wochenverlauf konsolidiert der Euro-Bund-Future. Am Donnerstagmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 174,74 Prozentpunkten. Dies entspricht ...

