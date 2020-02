BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben 24 Stunden nach Beginn des Brüsseler EU-Gipfels nach einer Lösung im europäischen Haushaltsstreit gesucht. Sie berieten am Freitagnachmittag mit Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wie Michels Sprecher mitteilte.



Schon beim Mittagessen hatten Merkel und Macron zusammengesessen - mit ihnen am Tisch: die Ministerpräsidenten Sophie Wilmès (Belgien), Giuseppe Conte (Italien) und Xavier Bettel (Luxemburg), wie ein Schnappschuss von der Runde zeigte.



Nach den bilateralen Gesprächen sollten die 27 Gipfelteilnehmer ab 17 Uhr wieder in großer Runde über einen Ausweg im Streit um den milliardenschweren Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 beraten./ff/DP/men