BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sieht nur geringe Chancen auf eine Einigung beim Haushalts-Sondergipfel in Brüssel. Dies sagte Orban am Freitagnachmittag vor Journalisten. Im Namen der 17 wichtigsten Empfängerländer von EU-Hilfen forderte er einen deutlich höheren Haushaltsrahmen als zuletzt diskutiert.



Beim Gipfel geht es um den EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027. Nach einem Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel sollen gut eine Billion Euro zur Verfügung stehen, oder 1,074 Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung. Orban forderte dagegen einen Wert von 1,3 Prozent. Deutschland und andere Beitragszahler wollen dagegen nur 1,0 Prozent einzahlen. Zwischen diesen beiden Prozentzahlen liegen mehr als 300 Milliarden Euro.



"Die Distanz zwischen 1,0 und 1,3 ist sehr groß", sagte Orban. "Ich glaube nicht, dass sie in einer Verhandlung heute Nachmittag überbrückt werden kann." Ein weiterer Gipfel werde "sehr wahrscheinlich" nötig./vsr/DP/men