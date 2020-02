FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Schwache US-Konjunkturdaten haben den Dax am Freitag auf Talfahrt geschickt. Nach einem über weite Strecken stabilen Tagesverlauf sackte der deutsche Leitindex am Nachmittag um 1,04 Prozent auf 13 522,27 Punkte ab. Auch der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , ging auf Tauchstation. Er gab zuletzt um 0,92 Prozent auf 3787,82 Zähler nach.



Am Markt wurde auf aktuelle US-Daten verwiesen sowie die Coronavirus-Epidemie samt der Sorgen um deren wirtschaftliche Folgen. "In Anbetracht schlechter Nachrichten wird zum Wochenschluss Kasse gemacht", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. "Das Coronavirus wütet in Asien und jetzt ist auch noch der Markit PMI in den USA unter die Marke von 50 gerutscht", sagte er. Zuvor war bekannt geworden, dass der vom Marktforschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für den US-Dienstleistungssektor für den Februar überraschend eine Schrumpfung der Aktivität signalisiert. Der Indikator fiel von 53,4 Punkten im Vormonat auf 49,4 Punkte. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 51,5 Punkte erwartet. Ein Wert von unter 50 Punkten signalisiert einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.



Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets sprach zudem von einem zunehmenden Vertrauensverlust in die Statistiken aus China über die Coronavirus-Infektionen. Es habe in Gesamtchina am Mittwoch knapp 350 Neuinfektionen gegeben, sagte er und in Südkorea allein in den vergangenen 24 Stunden 52. "Südkorea ist winzig im Vergleich zu China. Die Zahlen passen nicht zusammen. Die Investoren beschleicht ein ungutes Gefühl und sie verkaufen."/ck/he