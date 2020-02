Oben ist der DAX drei mal gescheitert entsprechend hat das Gap an Anziehungskraft gewonnen. Punktgenau wurde es geschlossen. Unter 13450 wird es negativ, ansonsten befindet er sich weiter in der kurzfristigen Seitwärtsbewegung. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. ...

