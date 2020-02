Dividendenaktien eignen sich hervorragend für Anleger, die sowohl das aktuelle Einkommen als auch das zukünftige Wachstumspotenzial nutzen möchten. Aber nicht jedes Unternehmen macht die Auszahlung an die Aktionäre zur Priorität. Nur die Crème de la Crème unter den Blue-Chip-Dividendenaktien belohnt ihre Investoren mit wahrhaft fantastischen Ausschüttungen. Die vier größten Dividendenaktien auf dem US-Markt haben in den vergangenen 12 Monaten jeweils mehr als 14 Mrd. US-Dollar an Dividenden an ihre ...

