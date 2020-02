Die Union in der neuesten Kantar/Emnid-Umfrage in der Wählergunst nachgelassen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, verliert die Union im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und kommt nun auf 27 Prozent der Stimmen.



Die Grünen bleiben unverändert bei 20 Prozent. Die SPD kommt ebenfalls unverändert auf 15 Prozent der Stimmen. Die AfD verliert im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und liegt nun bei 14 Prozent. Die Linkspartei kommt unverändert auf 10 Prozent der Stimmen.



Die FDP kann dagegen einen Prozentpunkt zulegen und liegt nun bei 7 Prozent. Für eine der sonstigen Parteien würden sich 7 Prozent der Befragten entscheiden. Für die Erhebung befragte Kantar/Emnid für die "Bild am Sonntag" im Zeitraum vom 13. bis zum 19. Februar 2020 insgesamt 1.417 Personen. Die Fragestellung lautete: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"