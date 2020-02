Einer der großen Vorzüge der Demokratie ist es, dass sie sich nicht in das Privatleben der Bürger einmischt - so habe ich das Ende der 1980er Jahre in der Schule gelernt. Genau das unterscheide freie Gesellschaften von totalitären: Dort gebe die Politik den Menschen vor, wie sie sich im Privaten und im Alltag zu verhalten haben. Als negatives Beispiel ...

