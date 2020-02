Berlin (ots) - Es war ein gelungener Geburtstag und eine Party der Extraklasse: Der Einladung des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) zur 70. Auflage des Balls der Wirtschaft waren rund 3000 Gäste gefolgt - darunter viele bekannte Gesichter aus Berlins Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.Gemeinsam mit VBKI-Geschäftsführer Udo Marin warf VBKI-Präsident Markus Voigt in der Eröffnungsrede auch einen kritischen Blick auf die bisherige Arbeit des Berliner Senats. Voigt beklagte die fortschreitende Spaltung der Stadt. "Um diese Metropole erfolgreich in die Zukunft zu führen, braucht es eine Politik, die verbindet und gemeinsame Chancen aufzeigt", so Voigt unter dem Applaus des Ballpublikums.Rund 3000 Persönlichkeiten waren der Einladung des VBKI gefolgt. Dr. Ulrich Nussbaum, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, vertrat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier als Schirmherr der Veranstaltung.Ebenfalls unter den Feiernden: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, die Senatoren Ramona Pop (Grüne), Andreas Geisel (SPD), Regine Günther (Grüne), Dilek Kalayci (SPD), Dr. Matthias Kollatz (SPD) und Dr. Dirk Behrendt (Grüne).Das Berliner Abgeordnetenhaus war mit seinem Präsidenten Ralf Wieland (SPD) und den Fraktionschefs von SPD, CDU und FDP, Raed Saleh, Burkard Dregger und Sebastian Czaja sowie der grünen Fraktions-Doppelspitze Antje Kapek und Silke Gebel vertreten.Es versteht sich fast von selbst, dass auch die Wirtschaft mit vielen namhaften Persönlichkeiten erschienen war, darunter Bayer-Vorstand Stefan Oelrich, Christoph Gröner, Gründer und CEO der CG Gruppe, oder VBKI-Vizepräsidentin Dr. Sigrid Nikutta(Vorstand Güterverkehr Deutsche Bahn, Vorstandsvorsitzende DB Cargo).Weitere Informationen finden Sie unter: www.vbki.de/ball2020 (http://www.vbki.de/ball2020)Pressekontakt:Silvia Projic | Referentin Kommunikation | 030 / 72 61 08 26 |presse@vbki.deOriginal-Content von: Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112468/4527484