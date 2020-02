In Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag mehrere Karnevalszüge wegen des stürmischen und regnerischen Wetters abgesagt worden. Die Schull- und Veedelszöch könne aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden, teilte zum Beispiel die Stadt Köln am Vormittag mit.



Durch den starken Wind lösten sich immer wieder Verkleidungen und ragten in den Zugweg. Um alle Teilnehmer zu schützen, könne die Veranstaltung nicht stattfinden. Die Schull- und Veedelszöch ziehen traditionell am Karnevalssonntag durch die Kölner Innenstadt. Zuvor hatte bereits das Düsseldorfer Festkomitee das bei Familien beliebte Kö-Treiben abgesagt.



Weitere betroffene Städte in NRW waren am Sonntag unter anderem Essen sowie Emmerich.